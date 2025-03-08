Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin dikkatli olması ve hız sınırlarına uyması gerekiyor.

TEM OTOYOLU’NDA İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPALI

TEM Otoyolu’nda Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Edirne istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU’NDA GEÇİŞLER AYDIN ŞEHİR MERKEZİNDEN

İzmir-Aydın Otoyolu’nda, Aydın Güney Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle, Aydın-Muğla Devlet Yolu’ndan çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar kapatıldı. Trafik, Aydın şehir merkezi üzerinden yönlendiriliyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle, trafik Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yoluna yönlendirildi.

KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLUNDA KAVŞAK ÇALIŞMASI

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşak yapımı devam ediyor. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları hayati önem taşıyor.

DENİZLİ-SERİNHİSAR YOLUNDA TRAFİK AKIŞI DEĞİŞTİ

Denizli-Serinhisar yolunun 22-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

ELMALI-FİNİKE YOLUNDA PATLATMALI KAZI ÇALIŞMASI

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerinde, patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle saat 17.00’ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

ESKİPAZAR KAVŞAĞINDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Trafik, bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü sağlanıyor.

DİYARBAKIR-BİSMİL-BATMAN YOLUNDA TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, trafik bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sağlanıyor.

KARADENİZ SAHİL YOLU’NDA TÜNEL BAKIMLARI

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde, Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu tünellerinde elektrik-elektronik sistem bakımları yapılıyor. Çalışmalar 14 Mart’a kadar devam edecek ve bu süreçte tüneller kısa sürelerle trafiğe kapatılacak.