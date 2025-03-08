Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum
Türkiye genelinde birçok kara yolunda yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin yolculuk öncesi güzergah bilgilerini kontrol etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor. İşte trafiği etkileyen güncel çalışmalar ve alternatif güzergahlar…
TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin dikkatli olması ve hız sınırlarına uyması gerekiyor.
TEM OTOYOLU’NDA İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPALI
TEM Otoyolu’nda Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Edirne istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.
İZMİR-AYDIN OTOYOLU’NDA GEÇİŞLER AYDIN ŞEHİR MERKEZİNDEN
İzmir-Aydın Otoyolu’nda, Aydın Güney Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle, Aydın-Muğla Devlet Yolu’ndan çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar kapatıldı. Trafik, Aydın şehir merkezi üzerinden yönlendiriliyor.
ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle, trafik Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yoluna yönlendirildi.
KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLUNDA KAVŞAK ÇALIŞMASI
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde, Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşak yapımı devam ediyor. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları hayati önem taşıyor.
DENİZLİ-SERİNHİSAR YOLUNDA TRAFİK AKIŞI DEĞİŞTİ
Denizli-Serinhisar yolunun 22-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
ELMALI-FİNİKE YOLUNDA PATLATMALI KAZI ÇALIŞMASI
Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerinde, patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle saat 17.00’ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
ESKİPAZAR KAVŞAĞINDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Trafik, bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü sağlanıyor.
DİYARBAKIR-BİSMİL-BATMAN YOLUNDA TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, trafik bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sağlanıyor.
KARADENİZ SAHİL YOLU’NDA TÜNEL BAKIMLARI
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde, Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu tünellerinde elektrik-elektronik sistem bakımları yapılıyor. Çalışmalar 14 Mart’a kadar devam edecek ve bu süreçte tüneller kısa sürelerle trafiğe kapatılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı