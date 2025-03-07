Çayırhan Termik Santrali değerinin 8'de 1 fiyatına satıldı!

Türkiye’nin önemli enerji ve maden işletmelerinden biri olan Çayırhan Termik Santrali ve maden işletmesi, 20 milyar lira bedelle satıldı. Satış fiyatının santralin gerçek değerinin 8 kat altında olduğu öne sürülüyor. 5 firmanın katıldığı ihaleyi, Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş. kazandı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Çayırhan Termik Santrali değerinin 8'de 1 fiyatına satıldı!
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Satış kapsamında, Çayırhan Termik Santrali ile birlikte santralin kullandığı taşınmazlar tapularıyla birlikte alıcı firmaya geçti. Ayrıca, maden işletmesi ve sahalarının da 35 yıllığına Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş.'ye devredildiği belirtildi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Furkan Akçadağ, satış sürecinin adil geçtiğini savunarak, "Bence bu işe hakim herkesin kalben mutlu olduğu bir süreç yaşandı." dedi. Akçadağ, işçilerin durumuna ilişkin ise, "İstihdamı koruyacağız, hatta çalışan sayısını artırmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Santralin 20 milyar liralık satış bedeli kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bölge halkı ve bazı yetkililer, santralin gerçek değerinin en az 8 kat daha fazla olduğunu dile getirdi.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, sosyal medya hesabından satışa tepki gösterdi. Reyhan, "Sadece lojmanlar ve arsalar bile bu fiyatın üzerinde değere sahip. Bu ihale ne olursa olsun iptal edilmeli. Danıştay bu büyük kamu zararına göz yummayacaktır." ifadelerini kullandı.

Firmanın, ihale bedelini peşin mi yoksa vadeli mi ödeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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