Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber: Gölette ölü bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz’dan acı haber geldi. 4 Mart Salı günü saat 23.00’ten itibaren kendisinden haber alınamayan Oğuz, arama çalışmalarının üçüncü gününde Akçakışla Göleti'nde ölü olarak bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber: Gölette ölü bulundu
Yayınlanma:

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Tanju Oğuz’un kaybolmasının ardından ailesi tarafından ihbarda bulunuldu. Oğuz’un otomobili, Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan 150 kişilik bir ekip arama çalışmalarına başladı. Yapılan detaylı taramalar sonucunda öğretmen Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Tanju Oğuz'un ölümüne ilişkin detayların yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kızamık nedeniyle ikinci ölüm: Salgın tedirgin ediyorKızamık nedeniyle ikinci ölüm: Salgın tedirgin ediyorSağlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yozgat ölü bulundu
Günün Manşetleri
Aleksandr Dugin'den çarpıcı analiz
Yoğun mesai, şiddet ve eşitsizlik son bulsun!
CHP’de kurultay soruşturması derinleşiyor
ABD Başkanı Trump'tan İran lideri Hamaney'e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı
Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı
Sahte sağlık raporu çetesi çökertildi
KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor
Çok Okunanlar
Durum vahim: O ilimizde 300 bin bina kara listeye girdi Durum vahim: O ilimizde 300 bin bina kara listeye girdi
Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu
Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Usta sanatçı İlhan Şeşen’den üzücü haber Usta sanatçı İlhan Şeşen’den üzücü haber