Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber: Gölette ölü bulundu

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Tanju Oğuz’un kaybolmasının ardından ailesi tarafından ihbarda bulunuldu. Oğuz’un otomobili, Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan 150 kişilik bir ekip arama çalışmalarına başladı. Yapılan detaylı taramalar sonucunda öğretmen Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Tanju Oğuz'un ölümüne ilişkin detayların yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.