Sürücüler dikkat! Türkiye genelinde birçok güzergahta çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel yol durumunu paylaştı. Açıklamaya göre, çok sayıda güzergâhta ulaşım tek şeritten ya da kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin, trafik işaretlerine uymaları ve hızlarını düşürmeleri önemle vurgulandı.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU’NDA TRAFİK ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Aydın istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı; ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Yarın itibarıyla ise emniyet şeridi ve sağ şerit kapatılarak trafik, orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak verilecek.

KIRIKKALE-KONYA YOLU TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı arasında kalan 28-33. kilometrelerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü şekilde devam ediyor.

DİĞER KRİTİK GÜZERGAHLARDA SON DURUM

Gaziantep-Nizip-Birecik Yolu (42-50. km): Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sürüyor, ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kırşehir-Kırıkkale Yolu (69-72. km): Yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ermenek-Mut Yolu (10-37. km): Devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır Yolu (69-70. km): Maden şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları var; ulaşım kontrollü yapılıyor.

Artvin-Şavşat Yolu (27-28. km): Şev temizliği ve çelik ağ uygulaması nedeniyle yol kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak.

Soma-Savaştepe Yolu (42-47. km): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mardin-Savur Yolu (31-32. km): Savur Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmancık-İskilip Yolu (47-48. km): Üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor, geçiş kontrollü yapılıyor.