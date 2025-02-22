Sürücüler dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Ankara Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek program nedeniyle bugün saat 23.00’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sürücüler dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca;

Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların (alt geçitler hariç) tamamı,
Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantın tamamı,
Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın (üst geçitler hariç) tamamı,
Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı,
Program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemle duyuruldu.

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