Pazartesi günü okullar tatil mi? Yanıt geldi

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenci ve veliler, "Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyordu.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tatil kararı, benim isteğime bağlı ya da keyfi bir durum değil. Hava koşulları kötü olursa tatil olur, ancak iyi olduğunda buna gerek kalmaz. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemiştir, o heyecanla okullarına giderler. Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi hava güzel olacak. İnşallah pazartesi günü itibarıyla öğrencilerimiz yeniden ders başı yapacak."