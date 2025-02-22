Pazartesi günü okullar tatil mi? Yanıt geldi

İstanbul’da etkili olan Altay Kar Fırtınası, kent genelinde eğitime ara verilmesine neden olmuştu. Çarşamba gününden itibaren aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günleri okullar tatil edilmişti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pazartesi günü okullar tatil mi? Yanıt geldi
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Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenci ve veliler, "Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyordu.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tatil kararı, benim isteğime bağlı ya da keyfi bir durum değil. Hava koşulları kötü olursa tatil olur, ancak iyi olduğunda buna gerek kalmaz. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemiştir, o heyecanla okullarına giderler. Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi hava güzel olacak. İnşallah pazartesi günü itibarıyla öğrencilerimiz yeniden ders başı yapacak."

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