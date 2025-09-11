Susuzluk riski mi var? İşte İstanbul barajlarının son durumu
İSKİ, İstanbul barajlarının doluluk oranlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yağış miktarındaki azalma nedeniyle büyükşehirlerde su seviyeleri düşüş gösterebiliyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ise barajlardaki son durumu merak ediyor.
11 Eylül Perşembe günü itibarıyla İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 36,16 olarak ölçüldü.
BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %30,49
Darlık Barajı: %49,73
Elmalı Barajı: %57,71
Terkos Barajı: %42,29
Alibey Barajı: %22,02
Büyükçekmece Barajı: %38,95
Sazlıdere Barajı: %35,86
Istrancalar Barajı: %20,38
Kazandere Barajı: %12,9
Pabuçdere Barajı: %26,6