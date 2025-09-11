Ülkeyi sel felaketi vurdu: 19 ölü, 10 kayıp!

Bali’de günlerdir etkili olan sağanak yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Nehirlerin taşmasıyla birlikte birçok yerleşim yeri sular altında kaldı. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Bali Ofisi Sözcüsü Gusti Ayu Ketut Wijayanti, ünlü adadaki sellerde 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sel sularının şiddetiyle bir binanın çökme anı saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Felaketin bir diğer durağı Doğu Nusa Tenggara eyaletinde de sel, evlere ve tarım arazilerine büyük zarar verdi. Bölge sakinleri güvenlik gerekçesiyle yüksek bölgelere tahliye edildi.

Doğu Nusa Tenggara Afet Yönetim ve Azaltma Ajansı Acil Durum Birimi Başkanı Gasper Losa Manisa, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Manisa, ekiplerin kayıpları bulmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Yetkililer, bölgede yağışların hafta boyunca etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu