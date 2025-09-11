Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Morgan Stanley’den çarpıcı tahmin

Banka, tahmininin gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin 26-27 bin TL seviyelerine yükseleceğini öngördü.

Sözcü’den Tolga Uğur’un haberine göre, Morgan Stanley’nin öngörüsüne göre:

Yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 TL olacak.

Yüzde 25 zam senaryosunda ise net asgari ücret 22 bin 104 TL’den 27 bin 630 TL’ye yükselecek.

Morgan Stanley, geçtiğimiz yıl aralık ayında yayımladığı raporda asgari ücrete yüzde 30-35 aralığında zam yapılacağını tahmin etmiş, bu tahmini de doğru çıkmıştı.