Süt üreticisi maliyetlere karşı zorlanıyor: Yeni fiyat yeterli mi?

Çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 17 lira 15 kuruş olarak açıklandı ancak üreticinin aklında soru işareti var. Soğutma ve nakliye bedeli henüz netleşmedi. Aydın Süt Birliği Başkanı Servet Başkaya, bu bedelin asgari 2 lira olması gerektiğini söyledi.

Osman Bekar Osman Bekar
Süt üreticisi maliyetlere karşı zorlanıyor: Yeni fiyat yeterli mi?
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Yemiydi, veterineriydi, enerji maliyetiydi derken süt üreticileri maliyeti çıkarmakta zorlanıyor. Bu nedenle üreticiler uzun süredir süte zam istiyordu. Birkaç gün önce Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını 17 lira 15 kuruş olarak açıkladı. Zamlı tarife 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Zam açıklandı ancak sanayici bunun üzerine ne kadar soğutma ve nakliye bedeli koyacak belli değil. Süt 13 lirayken soğutma ve nakliye bedeli 1 buçuk liraydı. Aydın Süt Birliği Başkanı Servet Başkaya, girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle soğutma ve nakliye bedelinin 2 lira olmasını istedi.

Başkaya, yağ oranı yüksek olan sütün 20 liradan alıcı bulması gerektiğini söyledi. Üretici Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyata sanayicilerin uymasını da istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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