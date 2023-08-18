Taksiden çıkan kişi sayısı herkesi şok etti! Bakın takside kaç kişi varmış!

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 'göçmen kaçakçılığı ile mücadele' faaliyetleri çerçevesinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyetinde; Bulgaristan istikametinde seyreden 2 araçta yapılan kontrolde; Türk vatandaşı 2 organizatör ve Suriye uyruklu 29 göçmen yakalandı.

ARAÇLARA EL KONULDU!

Yurda yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenler, ülkelerine iade işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Kaçakçılık işleminde kullanılan araçlara el konularak, 2 şüpheli organizatör hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.