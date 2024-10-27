Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'daki Taksim-Kabataş füniküler hattının bakım nedeniyle kapatıldığı açıklandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, füniküler hattının saat 15.00'te açılacağı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı
Yayınlanma:

İstanbul'daki Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle işletmeye kapatıldı. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

Metro İstanbul'un açıklamasında, füniküler hattının saat 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar varAnkara'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Metro İstanbul Taksim kabataş füniküler
Günün Manşetleri
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı
Ankara'da katliam gibi kaza
El Clasico'da kazanan Barcelona
500 milyonluk bahis operasyonu
Elektrik kesintisi saatler sürecek
Terör saldırısı sonrası milli seferberlik
İran'dan sert mesaj
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek Elektrik kesintisi saatler sürecek
Ankara'da katliam gibi kaza Ankara'da katliam gibi kaza
Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular
500 milyonluk bahis operasyonu 500 milyonluk bahis operasyonu
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme