Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı
İstanbul'daki Taksim-Kabataş füniküler hattının bakım nedeniyle kapatıldığı açıklandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, füniküler hattının saat 15.00'te açılacağı belirtildi.
İstanbul'daki Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle işletmeye kapatıldı. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi.
Metro İstanbul'un açıklamasında, füniküler hattının saat 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 27, 2024
F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır.
Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet…
Kaynak: Anadolu Ajansı