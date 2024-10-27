Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'daki Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle işletmeye kapatıldı. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

Metro İstanbul'un açıklamasında, füniküler hattının saat 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.