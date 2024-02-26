Taksimetre açmayan sürücüye büyük ceza! Sosyal medyaya düşen görüntülerden yakayı ele verdi

Sosyal medyada bir taksicinin yolcuları taksimetre açmadan götürdüğü videoların yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Videoda aracına aldığı yolcu ile tartışan sürücü, "300 de istemiyorum, 350 de istemiyorum" diyor. Yolcuların neden taksimetre açmadığı sorusu üzerine sürücü, "180 lira para yazıyor. 250 istiyorum ben." ifadelerini kullanıyor. Yolcuların, "tamam 200 veririz" demesi üzerine "gitmem" ifadelerini kullanan sürücü, yolcuların "Bu taksimetre boşuna mı konulmuş? Taksimetre niye açmıyorsunuz." şeklinde tepki göstermesi üzerine yolcuları araçtan indiriyor.

POLİS O SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Emniyet'i harekete geçiren görüntüler sonrası o sürücünün kimliği belirlendi. Polis ekipleri Y.Y.'yi yakalayarak, Karayolları Trafik Kanunu'nun "belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak" ve "taksimetre açmamak" maddelerinden toplam 9 bin 574 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi.