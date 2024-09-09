Tapu işlemlerinde yeni dönem: Ev alacak veya satacaklar dikkat!

Türkiye’de gayrimenkul alım satım süreçleri, teknolojinin sunduğu yeniliklerle birlikte yeni bir döneme giriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tapu işlemlerinde yeni dönem: Ev alacak veya satacaklar dikkat!
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 Artık konut alım işlemlerinde, 81 ilde 3 boyutlu teknoloji kullanılacak. Bu adım, gayrimenkul sektöründe alım-satım ve tapu işlemlerinin daha hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılmasına olanak tanıyacak.

Yeniçağ’ın haberine göre, ev alım satımında yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlar, almak istedikleri gayrimenkul hakkında 3 boyutlu teknolojiyi kullanarak süreçlere dahil olacak. Bu uygulama tüm illerde yaygınlaşacak. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kurduğu 3 boyutlu şehir modelleri yönetim bilgi sistemi sayesinde, gayrimenkullerle ilgili alan büyüklüğü, cephe bilgileri, oda sayısı gibi yapı detaylarına web ve mobil uygulamalar üzerinden erişim sağlanabilecek.

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