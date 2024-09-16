Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı, 7 yaralı var

MM yönetimindeki 63 F 3484 plakalı minibüs, Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir Mahallesi'nde kullanılan rampayı indiği sırada Y.Ç. tarafından kullanılan 42 FFJ 35 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonucunda minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Olayın ardından hızla intikal eden Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, birdenbire sıkışan bir kişiyi kurtardı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Pozantı Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.