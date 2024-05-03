Tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: yaralılar var

Kaza, Erzincan'da meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: yaralılar var
Editör: Yağmur Biçen
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Cihan A. (20) idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Erzincan-Çağlayan kara yolu Değirmenli köyü mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki M.A. (18), B.A. (12), M.B. (25), G.B. (7) ve Y.B. (4), çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Parkta dinleniyordu hayatını kaybettiParkta dinleniyordu hayatını kaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# trafik kazası # Erzincan # işçi # servis minibüsü
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