Tarımsal Kalkınmanın Örnek Kooperatifi! Gödence Kooperatifi 50 Yaşında

50 yıllık istikrarın bu sözlerle anlattı, Çağatay Özcan Kokulu… Gödence, İzmir’de Urla Yarımadası’nın eşsiz köylerinden biri. Uçsuz bucaksız kızıl çam ormanları arasında derin vadileriyle deniz rüzgarlarını doruklarına kadar alan kendine özgü bir ekoloji.



Köylüler, 1972’de tarıma dayalı sanayinin sahibi olma hedefiyle yola çıktı. Bülent Ecevitîn tarımsal kalkınma politikasıyla kooperatif atağa geçti. Birinci 5 yıllık kalkınma planı 1993’te yapıldı. Şu anda altıncı 5 yıllık kalkınma planının içinde.



Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 200 ortağı var. Ayrıca Urla Yarım Adası’nın en önemli zeytinyağı fabrikasına sahip.





50 yıllık yolculukta büyük bir kriz yaşanıyor. 2000’lerin başında kooperatifi iflasın eşiğinden köylü ortaklar imece ile kurtarıyor.



Gödence markası sektörün yıldızları arasında. Avuç içi kadar bir köyün 20 markalı ürünü var. Ve bu ürünler Türkiye’nin her yerine gidiyor.



Kooperatif yönetimi yedinci 5 yıllık kalkınma planını hazırlıyor. Köye yeni bir fabrika yeni bir marka daha kazandırılacak. Bu kadar başarıya rağmen Göndence’de de genç çiftçi yok. Ancak üretici yine de karamsarl değil.



