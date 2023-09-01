Tarımsal üretimde arabuluculuk dönemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulaması başladı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğun bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılacak davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurulmasını içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakan Yılmaz, Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda basit yargılama usulünün uygulanacağını ve bu davaların ivedi olarak görüleceğini belirtti.