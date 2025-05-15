Tarlada 1 lira: Üretici isyan etti, vatandaşa bedava dağıttı

Soğan üreticisi bu yıl da büyük darbe aldı. Yozgat, Çorum ve Hatay gibi birçok ilde üreticinin elinde kalan soğan, tarlada 1 liraya kadar düştü. Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikeli Köyü’nde çiftçilik yapan Bülent Kale ise soğanını satamayınca çareyi tarlasını vatandaşa açmakta buldu.

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Tarlada 1 lira: Üretici isyan etti, vatandaşa bedava dağıttı
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Yaklaşık 100 dönümlük arazisine soğan eken Kale, tüccarların maliyetin çok altındaki teklifleri karşısında büyük zarar etti. Ürününü satamayan çiftçi, “Hiç değilse heba olmasın” diyerek tarlasına gelen herkese ücretsiz soğan dağıtmaya başladı. Haberi duyan yüzlerce kişi, bedava soğan için tarlaya akın etti. Alanda uzun kuyruklar oluştu.

Soğan toplayan vatandaşlar, çiftçinin yaşadığı mağduriyeti anlayışla karşılarken, poşetlerini doldurarak tarladan ayrıldı. Üreticiler, artan maliyetler karşısında desteklenmeyi ve benzer krizlerin önlenmesini istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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