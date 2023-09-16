Tarlada çalışırken alerjisi olan kadını arı soktu! Hastaneye kaldırılan Cavidan Güç kurtarılamadı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çalışırken arının soktuğu kadın, alerjisi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarlada çalışırken alerjisi olan kadını arı soktu! Hastaneye kaldırılan Cavidan Güç kurtarılamadı
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Olay, saat 19.00 sıralarında Kestel ilçesine bağlı kırsal Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Cavidan Güç'ü (65) tarlasında çalıştığı sırada arı soktu.

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HASTANEYE KALDIRILAN CAVİDAN GÜÇ'Ü (65) KURTARILAMADI

Fenalaşarak şoka giren kadını gören ailesi, durumu 112'ye haber verdi. Kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Cavidan Güç'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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