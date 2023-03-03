Tartıştığı doktorun cipini kurşunladı

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeniköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, aralarında husumet bulunan, özel bir hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ahmet C.’nin oturduğu siteye geldi. Burada iki kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından sitenin dışına çıkan kişi, tabancasıyla doktor Ahmet C.’nin cipine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cipte ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ahmet C. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.