Taş Yüklü Traktör Dehşet Saçtı! 3 Aracı Biçip Eve Girdi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde fren sisteminde yaşanan araza sonrası park halindeki 3 araca çarpan ve evin duvarını yıkan taş yüklü traktör, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Taş Yüklü Traktör Dehşet Saçtı! 3 Aracı Biçip Eve Girdi
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Kaza, Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fren sisteminde arıza yaşanan taş yüklü traktörün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Taş Yüklü Traktör Dehşet Saçtı!

Kontrolden çıkan traktör, park halindeki 3 aracı çarptıktan sonra evin duvarını yıkarak aracı evin içerisine soktu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda ve evde maddi hasar oluştu.

Taş Yüklü Traktör Dehşet Saçtı! 3 Aracı Biçip Eve Girdi - Resim : 1

Taş Yüklü Traktör Dehşet Saçtı! 3 Aracı Biçip Eve Girdi - Resim : 2

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# traktör kazası # hatay
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