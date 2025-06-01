Tatil bölgesinde susuzluk alarmı: Belediyeden yasaklar peş peşe geldi

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisi, Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Ege kıyılarını da tehdit ediyor. İzmir’in en çok tercih edilen tatil ilçelerinden biri olan Çeşme, su sıkıntısıyla alarm veriyor. İlçeye içme suyu sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 13’e kadar geriledi.

Baraj seviyesindeki bu dramatik düşüş, yetkilileri harekete geçirdi. Çeşme Belediyesi, hızla aldığı kararlarla ilçedeki su tüketimini sınırlama yoluna gitti.

YASAKLAR BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Çeşme Belediye Meclisi’nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konut hem de iş yerlerini kapsıyor.

Belediye'den yapılan açıklamada "Önemli Bilgilendirme" başlığıyla şu ifadelere yer verildi:

"Çeşme Belediye Meclisi’nin 05.05.2025 tarihli ve 2025/5-60 sayılı kararı doğrultusunda, Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne 'Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında' aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

1. İş yeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.

2. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan iş yeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.

3. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan iş yerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.

4. İş yeri ve konutlarda bahçe sulamasının yasak olduğu saatler aşağıda belirtilmiştir:

• 1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arası sabah 10.00 ile akşamüzeri 16.00 arası

• 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arası sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 arası

Yukarıda belirtilen saatler dışında sulama yapılmasına izin verilmektedir.

Tüm bu kurallara titizlikle uyulması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."