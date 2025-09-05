Tatil için gittiği Muğla’da kaldığı apartta cansız bulundu

Denizli’den tatil için Akyaka’ya gelen Kılıç’tan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri Kılıç’ın kaldığı aparta sevk edildi. Apart görevlileriyle birlikte odaya giren sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanmazken, Saliha Kılıç’ın şeker hastası olduğu öğrenildi. Kılıç’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.