Tavuk kümesinde mahsur kalan doğan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Ordu’nun Ünye ilçesinde tavuk kümesine giren doğan, tel örgülere takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, kuşu kurtararak doğaya saldı.
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Ordu’nun Ünye ilçesinde, Çamurlu Mahallesi’nde bir üreticiye ait tavuk kümesine giren doğan, tel örgülere takılarak geri çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşlar, yerel itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, doğanı sıkıştığı yerden çıkararak güvenli bir şekilde doğaya saldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı