Elektrik faturalarında yüksek tüketim cezası: 1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!

Türkiye'deki yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık %3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan ya da genel olarak elektrik tüketimi yüksek olan tüketicilerden oluştuğunu belirtti.

Bakan Bayraktar, "Ayda 417 kilowattsaatin üzerine çıkan aboneler, Şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetine göre ödeyecek. Bu düzenleme, yüksek tüketim yapan gruplara yönelik bir uygulamadır. Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarındayken, yüksek tüketim yapan abonelerin faturası 1.050 TL’yi geçiyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek" dedi.

Sektör kaynaklarına göre, 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında bir artış yaşanabilir. Bu durumda, 1.000 TL olan bir elektrik faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilir. Ancak bu artış yalnızca belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.