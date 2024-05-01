TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti;

Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir. Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Milli Savunma Bakanlığından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajıMilli Savunma Bakanlığından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajıGündem

 

# numan kurtulmuş # 1 mayıs
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