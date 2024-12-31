TCDD 195 işçi alacak

TCDD, bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 195 kişilik kadro için personel alımı gerçekleştirecek. İlan kapsamında alımlar, farklı şehirlerde yapılacak. Kontenjan dağılımı ve başvuru detaylarına ilişkin bilgiler, TCDD tarafından duyuruldu.

TCDD, 195 kişilik kadro için 10 farklı alanda personel alımı gerçekleştirecektir. Kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar): 30 kişi

Nezaretçi ve Ustabaşı (Makine ve Metal Mamuller İmalatı): 20 kişi

Tren Teşkil İşçisi: 18 kişi

Kaynakçı: 12 kişi

Tesviyeci: 7 kişi

Nezaretçi ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat ve Donanım): 18 kişi

Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü: 6 kişi

İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı: 33 kişi

Makine Montaj İşçisi: 51 kişi

Bu pozisyonlar için başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylar, TCDD'nin resmi açıklamasında belirtilmiştir.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak alınacak. Başvuru tarihleri ise şu şekilde:

Başlangıç Tarihi: 31 Aralık 2024

Bitiş Tarihi: 6 Ocak 2025