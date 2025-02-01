TCDD'den yeni demir yolu hatları
Kamu hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak. Bu önemli gelişme, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Belirlenen Hatlar
Kapsam dahilinde yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak hatların detayları şu şekildedir:
Yüksek Hızlı Tren Hatları
YHT1: Ankara-Eskişehir
YHT2: Ankara-Karaman
YHT3: Ankara-Konya
YHT4: Ankara-Sivas
YHT5: Eskişehir-Söğütlüçeşme
Ana Hatlar
ANA HAT1: Ankara-Basmane
ANA HAT2: Ankara-Halkalı
ANA HAT3: Ankara-Kars
ANA HAT4: Ankara-Kurtalan
ANA HAT5: Ankara-Malatya
ANA HAT6: Ankara-Tatvan
ANA HAT7: Basmane-Eskişehir
ANA HAT8: Denizli-Eskişehir
ANA HAT9: Elazığ-Adana
ANA HAT10: Isparta-Basmane
ANA HAT11: Konya-Adana
ANA HAT12: Konya-Basmane
ANA HAT13: Sivas-Samsun
Bölgesel Hatlar
BÖLGESEL1: Adana-Kayseri
BÖLGESEL2: Adana-Mersin
BÖLGESEL3: Afyonkarahisar-Eskişehir
BÖLGESEL4: Ankara-Polatlı
BÖLGESEL5: Basmane-Alaşehir
BÖLGESEL6: Basmane-Nazilli
BÖLGESEL7: Basmane-Bandırma
BÖLGESEL8: Basmane-Denizli
BÖLGESEL9: Basmane-Ödemiş
BÖLGESEL10: Basmane-Söke
BÖLGESEL11: Basmane-Tire
BÖLGESEL12: Basmane-Uşak
BÖLGESEL13: Divriği-Erzincan
BÖLGESEL14: Divriği-Sivas
BÖLGESEL15: Diyarbakır-Batman
BÖLGESEL16: Elazığ-Tatvan
BÖLGESEL17: Eskişehir-Kütahya
BÖLGESEL18: Eskişehir-Tavşanlı
BÖLGESEL19: Gaziantep-Nizip
BÖLGESEL20: Gebze-Adapazarı
BÖLGESEL21: Halkalı-Edirne
BÖLGESEL22: Halkalı-Uzunköprü
BÖLGESEL23: Kars-Akyaka
BÖLGESEL24: Konya-Karaman
BÖLGESEL25: Kütahya-Balıkesir
BÖLGESEL26: Manisa-Alaşehir
BÖLGESEL27: Mersin-İskenderun
BÖLGESEL28: Mersin-İslahiye
BÖLGESEL29: Samsun-Amasya
BÖLGESEL30: Sivas-Malatya
BÖLGESEL31: Söke-Denizli
BÖLGESEL32: Söke-Nazilli
BÖLGESEL33: Zonguldak-Karabük
BÖLGESEL34: Zonguldak-Gökçebey
Yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye'nin demir yolu ulaşım ağı genişliyor ve yolcu taşımacılığı kalitesinin artırılması hedefleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı