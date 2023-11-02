TCG Anadolu Yeniden Sarayburnu'nda! Vatandaşlar Akın Etti

Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu gemisi yine büyük ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek için vatandaşlar adeta akın etti.

TCG Anadolu Yeniden Sarayburnu'nda! Vatandaşlar Akın Etti
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Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG Anadolu'ya vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. TCG Anadolu Boğazdaki görkemli geçişin ardından 2 Kasım akşamına kadar tekrar vatandaşın ziyaretine açılmıştı.

Gruplar halinde gemiyi giriş yapan vatandaşlar anılarını kayıt altına almayı da ihmal etmedi Farklı ilden ziyarete gelen vatandaşlar da duygu dolu anlar yaşadı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul # tcg anadolu # Sarayburnu
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