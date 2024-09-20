Tehlike saçan variller: AFAD ve zabıta ekipleri harekete geçti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir arsada şüpheli şekilde bırakılan mavi variller, vatandaşların ihbarı üzerine AFAD ve zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tehlike saçan variller: AFAD ve zabıta ekipleri harekete geçti
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 Ekiplerin incelemesinde, varillerin içinde vazelin ve çeşitli tehlikeli maddeler bulunduğu ve metan gazı oluştuğu tespit edildi. Potansiyel bir patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bu tehlikeli maddelerin bir geri dönüşüm firması tarafından bölgeye bırakıldığı belirlendi. Firmaya 90 bin TL para cezası kesildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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