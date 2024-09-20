Tehlike saçan variller: AFAD ve zabıta ekipleri harekete geçti

Ekiplerin incelemesinde, varillerin içinde vazelin ve çeşitli tehlikeli maddeler bulunduğu ve metan gazı oluştuğu tespit edildi. Potansiyel bir patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bu tehlikeli maddelerin bir geri dönüşüm firması tarafından bölgeye bırakıldığı belirlendi. Firmaya 90 bin TL para cezası kesildi.