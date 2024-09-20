Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı

İstanbul Maltepe’de pitbull cinsi bir köpek dehşeti yaşandı. Tasmayla kontrol edilmeyen köpek, bir gence saldırarak bacağını ısırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı
Yayınlanma:

İstanbul Maltepe’de pitbull cinsi bir köpek dehşeti yaşandı. Tasmayla kontrol edilmeyen köpek, bir gence saldırarak bacağını ısırdı.

Çevredeki vatandaşlar, köpeğin saldırısını durdurmak ve genci kurtarmak için müdahalede bulundu. Olay, Maltepe Küçükyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sahipsiz pitbullun saldırısına uğrayan genç, çevredeki insanların müdahalesiyle kurtarılmaya çalışıldı.

Narin'in raporu tamamlandı: Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!Narin'in raporu tamamlandı: Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

pitbull saldırısı köpek saldırısı maltepe
Günün Manşetleri
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!
İsrail Lübnan'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi
Düzce'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi!
Terörle mücadelede çarpıcı rakamlar
FETÖ üyesi ihraç astsubay Erzurum'da gözaltına alındı
İsrail ordusu duyurdu: Kuzey cephesi muharebe planları onaylandı!
Kılıçdaroğlu protokolü reddetti, Özdağ belgelerle yalanladı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024 Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri 8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri
Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu! Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!