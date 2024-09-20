Kontrolsüz pitbull Maltepe'de dehşet saçtı
İstanbul Maltepe’de pitbull cinsi bir köpek dehşeti yaşandı. Tasmayla kontrol edilmeyen köpek, bir gence saldırarak bacağını ısırdı.
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İstanbul Maltepe’de pitbull cinsi bir köpek dehşeti yaşandı. Tasmayla kontrol edilmeyen köpek, bir gence saldırarak bacağını ısırdı.
Çevredeki vatandaşlar, köpeğin saldırısını durdurmak ve genci kurtarmak için müdahalede bulundu. Olay, Maltepe Küçükyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sahipsiz pitbullun saldırısına uğrayan genç, çevredeki insanların müdahalesiyle kurtarılmaya çalışıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı