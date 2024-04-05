Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi’nde tekstil fabrikasının bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler tarafından yangına müdahalede bulunuluyor

Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Editör: Metehan Gül
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. 

Velimeşe Mahallesi’nde bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # fabrika # yangın
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