Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi’nde tekstil fabrikasının bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler tarafından yangına müdahalede bulunuluyor
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Velimeşe Mahallesi’nde bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı