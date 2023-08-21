Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan E.T'nin Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir işletmede, E.T. ile İ.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, E.T. bıçakla İ.E'yi göğsünden yaralamış, İ.E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

E.T. Cumhuriyet Polis Merkezine teslim olmuştu.