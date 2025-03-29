Tekirdağ’da gökten çamur yağdı! Araçlar çamura bulandı

Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan hafif yağmur, Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımıyla birleşince sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. Yağmur damlaları, atmosferde yoğunlaşan çöl tozlarıyla karışarak çamur şeklinde yeryüzüne düştü. Kent genelinde etkili olan çamurlu yağış, en çok araç sahiplerini zor durumda bıraktı.

ARAÇLARIN ÜZERİ ÇAMUR TABAKASIYLA KAPLANDI

Özellikle park halindeki otomobillerin üzerinde yoğun çamur lekeleri oluştu. Sabah dışarı çıkan sürücüler, araçlarının çamurla kaplandığını görünce şaşkına döndü. Kendi imkanlarıyla araçlarını temizlemeye çalışan vatandaşlar, kalın çamur tabakasını çıkarmakta zorlandı.

Taksici Şaban Yıldız, sabah durağa geldiğinde aracının tamamen çamurla kaplandığını gördüğünü belirterek, “İki kez aracımı yıkamak zorunda kaldım. Çevredeki esnaf da aynı durumdan şikayetçi. Herkes araçlarını temizlemek için uğraşıyor” dedi.