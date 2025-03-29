Bayram alışverişi eski günlerini arıyor: Ekonomik kriz çarşılara sessizlik getirdi

Önceden bayram arifesinde dolup taşan çarşılar, bugünlerde eski hareketliliğinden uzak. Esnaf, alışveriş yapanların azaldığını, vatandaş ise geçim derdi nedeniyle bayram alışverişine bütçe ayıramadığını dile getiriyor.

VATANDAŞLAR NE DİYOR?

📢 "Önceden burası cıvıl cıvıldı, şimdi bomboş. İnsanlar sadece karnını doyurmanın derdinde."

📢 "Bayramın tadı tuzu kalmadı, çünkü para yok. Eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz."

📢 "Ekonomik kriz herkesi vurdu, özellikle biz emeklileri. Sürünüyoruz."

Özellikle bayramlık kıyafet almak artık birçok aile için lüks hâline gelmiş durumda. Bazı aileler çocuklarına bir şeyler alırken, kendi ihtiyaçlarını ertelediklerini söylüyor.

📢 "Eskiden herkes kıyafet alırdı, şimdi insanlar anca boğazına yetişiyor. Çocuklara alıyoruz ama kendimiz için alamıyoruz."

📢 "Geçen yıl bu kadar kötü değildi. Şimdi bayram havası bile yok."

Esnaf da alım gücünün düştüğüne dikkat çekiyor:

📢 "Maliyetler yüksek, fiyatlar yüksek, ama insanların gelirleri az. Gelen fiyatı soruyor, sonra gidiyor. Acil bir çözüm bulunmalı."

Bayramın en önemli değerlerinden biri olan birliktelik ve hediyeleşme, ekonomik zorluklar nedeniyle zayıflıyor. Maddi imkânsızlıklar, birçok aileyi sevdiklerine bayram hediyesi almaktan ve geleneksel sofralar kurmaktan alıkoyuyor.

📢 "Eskiden çocuklarıma bayramlık alır, harçlık verirdim. Şimdi aramasalar daha iyi, çünkü onlara verecek param yok."

📢 "Bayramlar artık maddiyata dayalı hâle geldi. Eskiden herkes akrabalarını ziyaret ederdi, şimdi bu da azaldı."

📢 "Pandemi geleneklerimizi değiştirmişti, şimdi de enflasyon yaşam tarzımızı kökten değiştirdi. Eskiden sofralarımızda üç çeşit yemek olurdu, şimdi bir çeşide düştü."

Tüm ekonomik zorluklara rağmen gençler, bayramların birleştirici gücüne inanıyor. Bayramları, aileleriyle bir araya gelmek, büyüklerini ziyaret etmek ve arayı kapatmak için bir fırsat olarak görüyorlar.

📢 "Bayramlar, insanları bir araya getiren en güzel zamanlardan biri."

📢 "Biz farklı şehirlerde olsak bile bayramda toplanıyoruz, hasret gideriyoruz. Büyüklerimize hürmet ediyoruz. Bayramlar bizim için hâlâ değerli."

📢 "Herkese mutlu bayramlar diliyorum! İnşallah bereketli ve bol kazançlı olur."

Ekonomik zorluklar bayram alışverişini etkilese de, bayramın asıl ruhu olan paylaşma ve birlik olma duygusu hâlâ gençlerin gönlünde yaşatılmaya devam ediyor.