Tekirdağ’da kimyasal fabrikasında patlama: Korkutan gece!
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir kimyasal fabrikada, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
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Gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde gerçekleşen patlama, büyük korku ve paniğe yol açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, fabrikadaki işçiler hızla tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, emniyet ve Tredaş ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Civardaki yerleşim yerlerinde de duyulan patlama, çevrede tedirginlik yarattı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı