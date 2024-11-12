Yürek yakan kaza: 4 yaşındaki Yasemin hayatını kaybetti

Uşak'ta, Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta yaşanan kazada, 4 yaşındaki Yasemin Gülcan, İ.E.E.G. (29) yönetimindeki 64 AEB 814 plakalı panelvanın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yürek yakan kaza: 4 yaşındaki Yasemin hayatını kaybetti
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Uşak'ta, Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta yaşanan kazada, 4 yaşındaki Yasemin Gülcan, İ.E.E.G. (29) yönetimindeki 64 AEB 814 plakalı panelvanın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Küçük Yasemin, yakınları tarafından hızla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye gelen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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