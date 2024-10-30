Tekirdağ'da korkunç olay! Deniz kenarında kadın cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'un cansız bedeni deniz kenarında bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Vatandaşlar, İstiklal Mahallesi Atatürk Parkı'nda bir kişiyi hareketsiz yatarken gördü.
Vatandaşların durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan araştırmada, cesedin 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'a ait olduğu tespit edildi.
Demirsoy'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı