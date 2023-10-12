Tekirdağ'da Orman Arazilerinde Üretim Yapılıyor

Vasfını yitirmiş orman arazileri tarıma kazandırılıyor. Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizler toplanmaya başladı. Bu yıl, yaklaşık 1300 ton rekolte bekleniyor.

Tekirdağ'da Orman Arazilerinde Üretim Yapılıyor
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Tekirdağ'da, vasfını yitirmiş orman arazilerinde, 1000 dönüm üzerinde 10 yıldır yürütülen çalışmayla üretim başlatılmıştı.

Bu yıl 37 bin 500 ceviz ağacının bulunduğu 2 bin 500 hektar bozuk orman arazilerinde hasat başladı.

Üretim yapılması için arazilerin tahsisi yapılan üreticilerden, isteyenlere fidan desteği de sağlanıyor.

Geçen sene 1500 ton verim elde edilen araziden bu yıl yaklaşık 1300 ton rekolte bekleniyor.

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# Tekirdağ # ceviz # üretim # Tarım
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