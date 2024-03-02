Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 9 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Tekirdağ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1007 sentetik ecza hap, 100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H, E.H.B, M.Ö, Ö.K, K.A, D.D, T.A, Y.Y. ve E.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # uyuşturucu # operasyon
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