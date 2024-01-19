Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 7 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da il genelinde önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alınırken bunlardan 7'si tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 7 zanlı tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Tekirdağ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde önemli bir çalışmaya imza attı. Ekipler, belirledikleri adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Adresler ve bazı araçlardaki aramalarda, 610 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo bonzai, 200 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 395 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yargıtay'a yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli olduYargıtay'a yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # uyuşturucu # operasyon
Çok Okunanlar
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Japon uzman açıkladı! O ilçe depremde güvenli
Japon uzman açıkladı! O ilçe depremde güvenli
Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
Sakın bunları kullanmayın! Beyni öldürüyor, inmeye neden oluyor!
Sakın bunları kullanmayın! Beyni öldürüyor, inmeye neden oluyor!
Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak...
Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak...
Öne Çıkanlar Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı! Alper Gezeravcı'yı uzayda ne bekliyor - Prof. Ali Okatan Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı! Alper Gezeravcı'yı uzayda ne bekliyor - Prof. Ali Okatan Evde 10 dakikada yapabilirsiniz Evde 10 dakikada yapabilirsiniz