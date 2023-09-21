Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi

Av sezonunun başlamasıyla denize açılan Tekirdağlı balıkçılar Marmara'da umduğunu bulamadı. Marmara Denizi'nde hamsi ve istavrit avında beklediklerini bulamayan balıkçılar, yönlerini Karadeniz'e çevirdi.

Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'de derya kuzularının peşine düştü. Ağ atıp ekmeğini çıkarmaya çalışan balıkçılar ise yine de sezondan umutlu.