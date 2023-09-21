Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi

"Vira bismillah" diyerek sezona başlayan balıkçılar, son günlerde limana az balıkla döndü. Marmara'da Umduğunu bulamayan balıkçılar dümeni Karadeniz'e kırdı.

Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi
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Av sezonunun başlamasıyla denize açılan Tekirdağbalıkçılar Marmara'da umduğunu bulamadı. Marmara Denizi'nde hamsi ve istavrit avında beklediklerini bulamayan balıkçılar, yönlerini Karadeniz'e çevirdi.

Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'de derya kuzularının peşine düştü. Ağ atıp ekmeğini çıkarmaya çalışan balıkçılar ise yine de sezondan umutlu.

Ankara'da Elazığ günleri başladıAnkara'da Elazığ günleri başladıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Tekirdağ # Tekirdağ # balıkçı
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