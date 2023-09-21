Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi
"Vira bismillah" diyerek sezona başlayan balıkçılar, son günlerde limana az balıkla döndü. Marmara'da Umduğunu bulamayan balıkçılar dümeni Karadeniz'e kırdı.
Av sezonunun başlamasıyla denize açılan Tekirdağlı balıkçılar Marmara'da umduğunu bulamadı. Marmara Denizi'nde hamsi ve istavrit avında beklediklerini bulamayan balıkçılar, yönlerini Karadeniz'e çevirdi.
Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'de derya kuzularının peşine düştü. Ağ atıp ekmeğini çıkarmaya çalışan balıkçılar ise yine de sezondan umutlu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi