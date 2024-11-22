Teknik direktör silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Teknik direktör silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Olay, Çorlu ilçesi Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen Ersin Aka, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Aka, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Aka’yı Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ersin Aka, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparak delil topladı. Zanlının kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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