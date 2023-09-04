TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza yaşandı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 4 kişi de yaralandı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Son Güncelleme:

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bir kamyon kaza yaptı. Kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı.

Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Evinin bahçesinde korkulu anlar! Tabanca ile vurulduEvinin bahçesinde korkulu anlar! Tabanca ile vurulduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # tem otoyolu # trafik kazası
Çok Okunanlar
En ucuz sigara 47 lira!
En ucuz sigara 47 lira!
Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayak, kimler faydalanabilecek?
Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayak, kimler faydalanabilecek?
Bu şehirlerde 7 üzeri deprem riski var! Uzmanlar il il açıkladı
Bu şehirlerde 7 üzeri deprem riski var! Uzmanlar il il açıkladı
Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı!
Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı!
Phaselis Antik Kenti açığa çıkıyor!
Phaselis Antik Kenti açığa çıkıyor!
Öne Çıkanlar Selcan Taşçı’dan CHP medyasına bomba suçlama: Oylarımızın düşmesi için… - Ana Haber - Ulusal Kanal Selcan Taşçı’dan CHP medyasına bomba suçlama: Oylarımızın düşmesi için… - Ana Haber - Ulusal Kanal Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması