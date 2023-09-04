TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
TEM Otoyolu'nda facia gibi kaza yaşandı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 4 kişi de yaralandı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bir kamyon kaza yaptı. Kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı.
Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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