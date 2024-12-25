TEM Otoyolu’nda okul servisi devrildi: 10 yaralı

Sabah’ın haberine göre, kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. 34 AP 5708 plakalı hafif ticari araç, 20 öğrenciyi taşıyan 34 LAU 743 plakalı okul servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Hafif ticari araç ise sol bariyere çarparak durabildi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hostes ve 9 öğrencinin çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Serviste bulunan diğer 11 öğrenci ise tedbir amacıyla sağlık kontrolüne götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi. Devrilen minibüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Ancak kaza sonrası oluşan yoğunluk uzun süre devam etti.

Kazayı gören Oktay Kaya, yaşananları şu sözlerle aktardı: “Bir araba sıkıştırınca, o da sağa geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. İçinde çocuklar varmış. Ben sorduğumda hostes biraz yaralıymış ama çocuklarda bir şey yok dediler. Çocukları tahliye ettiler. Şu an arabayı kaldırmaya çalışıyorlar.”

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.