TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit geçişinde 23 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası İstanbul yönü 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul yönüne trafik yeniden açıldı.

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Kocaeli'de 23 araç zincirleme trafik kazası yaptı / 5 Mart 2023 / DHA
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Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Mersincik mevkisinde meydana geldi. Bir otomobilin önündeki yolcu otobüsüne çarpması sebebiyle meydana gelen kaza sonrasında, arkadaki yaklaşık 700 metrelik kısımda ani yavaşlama nedeniyle 7 farklı kaza meydana geldi. Kazalara 3 otobüs, 13 otomobil, 2 silobas, 1 araç taşıyan TIR, 1 meyve yüklü kamyon, 1 kamyonet ve 2 hafif ticari araçtan oluşan toplam 23 araç karıştı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. 

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı - Resim : 1
Kocaeli'de yaşanan zincirleme kazaya 23 araç karıştı.

Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı - Resim : 2
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan TEM Otoyolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapatıldı - Resim : 3
Kaza sonrası TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapandı. Yol 2 saat sonra açılabildi.

Kaynak: DHA

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