TEMU kapanacak mı? Bakanlık açıkladı

2024 yılında Türkiye pazarına giren Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU, uygun fiyatlı ürün seçenekleriyle kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Giyimden ev eşyasına kadar birçok ürün kategorisinde cazip kampanyalar sunan platform, popülerliğini sosyal medya paylaşımlarıyla artırdı.

Ancak geçtiğimiz günlerde TEMU'nun Türkiye’de faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve platforma erişimin engelleneceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların temelinde ise 1 Nisan 2025’te yürürlüğe giren yeni yönetmelik yer aldı. Yönetmelik, yurt dışı kaynaklı e-ticaret firmalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen firmalar Türkiye’de satış yapamayacak.

Söz konusu iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından gözler Ticaret Bakanlığı’na çevrildi. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın sorusu üzerine açıklama yapan Bakanlık, TEMU’ya erişim engeli getirileceği iddialarını yalanladı. Yetkililer, bu konuda gündemlerinde herhangi bir erişim yasağı kararının bulunmadığını bildirdi.