Termik santral ve maden satışta! Çayırhan'da sendikalar ve halk mücadele başlattı

Türkiye’nin 38’inci Ankara’nın 2’inci büyük termik santrali ve linyit maden işletmesini AK Parti hükümeti satışa çıkardı.

Türkiye Maden İş Sendikası ve Tes İş Sendikası satışa karşı tesis önünde yaptıkları basın açıklamasıyla mücadele başlattı. Bölge halkı, belediye başkanları ve meslek odaları da işçilerin yanında yer aldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, özellelleştirme kararının Türkiye’nin zararına olduğuna dikkat çekti. Akçul, "Bu karar sadece buradaki işçinin, Nallıhan’ın Ankara’nın sorunu değil Türkiye’nin sorunu." dedi.

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu da enerjide bağımsızlık vurgusu yaptı. Kabaloğlu, "Avrupa ülkeleri kömürü kullanmayın diyor bize, kömürümüzü çıkarmıyoruz ama ithal ediyoruz. Onlara kömürümüzü kullanacağız ve size mahkum olmayacağız diye yanıt veriyoruz." dedi.

Kabaloğlu enerjide özelleştirme değil aksine kamulaştırma yapılması gerektiğini belirtti, "Enerjide bağımsızlık için kamulaştırma yapılması gerekiyor." dedi.

Bölge halkı da Çayırhan Enerji Santralinin satışına karşı sendikaların yanında saf tuttu.

Vatan Partisi de özelleştirmeye karşı mücadele veren işçilerin yanındaydı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan işletmelerin vatan olarak değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çayırhan Termik Santrali ve Çayırhan Linyit Maden İşletmesi yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde, işletmelerde 2 bini aşkın işçi çalışıyor. Santral yanıbaşında bulunan kömür kaynaklarını kullanılarak enerji üretiliyor, bu yönüyle de altın yumurtlayan tavuk olarak tanımlanıyor.

Öte yandan enerjide özelleştirme çalışmalarını hızlandıran hükümet, Adana'daki Seyhan-2 ve Yüreğir hidroelektrik santralları ile bunlar tarafından kullanılan taşınmazlar da bir bütün olarak satışa çıkarıldı.