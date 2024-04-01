Terör soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli yakalandı

Terör soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli yakalandı.

Terör soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 25-31 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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